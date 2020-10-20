Глава КС: при необходимости суд может вернуться к устному слушанию по делу о конституционности антикоррупционного законодательства

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подчеркивает, что изменение формы слушания дела является правом суда и судьи КС могут при необходимости вернуться к устной форме слушания дела о конституционности антикоррупционного законодательства.

"Это (изменение формы слушания - ИФ) является правом суда... Суд самостоятельно принимает такие решения, не по прихоти того или иного участника производства", - сказал Тупицкий во вторник после рассмотрения ходатайства представителя президента в КС Федора Вениславского о продолжении слушания дела в форме устного слушания.

Тупицкий пояснил, что суд не отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении в устную форму слушания, поскольку судьи могут в любой момент принять решение слушать дело в устной форме.

После доклада материалов дела судья-докладчик Игорь Слиденко уточнил, что форма слушания конституционного представления была изменена "в связи с оглашением Киева в оранжевой зоне опасности".

Глава суда Александр Тупицкий в свою очередь добавил, что кроме этого дела, ещё целый ряд дел были переведены в форму письменного слушания из-за ухудшения эпидемической ситуации в столице, и подчеркнул, что суд готов вернуться к устному слушанию на стадии закрытого рассмотрения.

После выступления судьи-докладчика суд завершил исследование материалов в открытой части заседания и перешёл в закрытую часть рассмотрения дела для вынесения решения.