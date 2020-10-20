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09:14 20.10.2020

США обвинили шестерых "хакеров из ГРУ" в деструктивных операциях по всему миру, в том числе в Украине

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США обвинили шестерых "хакеров из ГРУ" в деструктивных операциях по всему миру, в том числе в Украине

Россияне, обвиненные в понедельник судебными властями США в хакерских атаках по всему миру, применяли крайне опасные программы, чтобы попытаться дестабилизировать ряд стран, заявили в американском Минюсте.

"Эти хакеры из ГРУ и их сообщники проводили компьютерные атаки, чтобы помочь властям своей страны подорвать возможности, отомстить, дестабилизировать Украину, Грузию, Францию в период выборов (2017 года - ИФ). Также они были нацелены на то, чтобы помешать усилиям, направленным на возложение на РФ ответственности за применения за границей вещества "Новичок", - говорится в заявлении.

Также, по утверждениям американской стороны, хакеры начали проводить атаки на связанные с Олимпиадой 2018 года в Южной Корее объекты после того, как россиянам из-за допингового скандала запретили на ней выступать под флагом своей страны.

"Атаки проводились с использованием одних из самых опасных существующих программ, таких как KillDisk и Industroyer: они привели к перебоям электроснабжения в Украине", - подчеркивает министерство. Также оно напомнило о колоссальном материальном ущербе, нанесенном вирусом NotPetya.

Шестеро фигурантов дела обвиняются, в частности, в хакерской деятельности, в краже личных данных, махинациях.

В заявлении указывается, что, в частности, с декабря 2015 года в течение года они совершали атаки на энергосистемы Украины, Минфин этой страны с применением вредоносных программ BlackEnergy, Industroyer и KillDisk.

Кроме того, в период выборов во Франции в 2017 году они пытались взламывать и организовывать утечки информации, нацеленные на партию президента Эмманюэля Макрона, а также на местные органы власти этой страны перед выборами.

В Грузии хакеры предприняли несколько попыток совершить атаки в 2018 году и в 2019 году, чтобы скомпрометировать грузинские медиакомпании и госпредприятия.

Также они организовывали кампании с декабря 2017 года по февраль 2018 года, распространяя вредоносные мобильные приложения, эти атаки были предприняты против зимних Олимпийских игр в Пхенчхане и нацелены против спортсменов, официальных лиц Южной Кореи, представителей Международного олимпийского комитета и простых граждан страны.

В апреле 2018 году хакеры предприняли ряд усилий, направленных против расследования нападения на Сергея Скрипаля и его семью в британском Солсбери, которое проводили британские власти и представители Организации по запрещению химоружия.

В пресс-релизе Минюста США подчеркивается, что вредоносное ПО NotPetya, которое, предположительно, разработали и применяли хакеры из РФ, нанесло урон компьютерам и критически важной инфраструктуре по всему миру, включая США. В итоге NotPetya привело к колоссальным финансовым потерям у пострадавших от него компаний и организаций.

"Все страны, перечисленные в обвинительном заключении, разделяют идеалы свободного общества, основанного на национальном суверенитете, свободы, верховенства закона и свободных и честных выборов. По этим причинам у них есть общая угроза - Россия", - сказал федеральный прокурор западного округа Пенсильвании Скотт Бреди.

По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки. Обвинения им предъявили судебные власти Питтсбурга.

Минюст США поясняет, что фигуранты дела - Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.

Министерство утверждает, что "все они - граждане РФ, проживают на родине, служат в подразделении 74455 ГРУ". По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками РФ повлиять на результаты выборов 2016 года в США.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что обвинения в хакерских атаках, выдвинутые США в адрес шести россиян, якобы являющихся сотрудниками российской разведки, не подтверждены доказательствами.

"Новые обвинения в кибератаках с целью вмешательства - очередной шаг по дискредитации Москвы", - сказал Слуцкий.

По его словам, "еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами - это все из разряда highly likely".

Теги: #хакеры #рф #сша
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