События

08:11 20.10.2020

17 человек пострадали при столкновении машин на автомагистрали в Южной Корее

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17 человек пострадали при столкновении машин на автомагистрали в Южной Корее

17 человек получили ранения в результате столкновения нескольких автомобилей на автомагистрали в центральной части Южной Кореи во вторник, сообщила местная полиция. О погибших сведений нет.

Авария с участием 15 машин произошла около шести утра по местному времени в Танджине.

Предположительно, причиной столкновения стала плохая видимость из-за густого тумана. По данным Корейского метеорологического управления, видимость на этом участке дороги составляла всего 40-70 метров.

Теги: #авто #пострадавшие #авария #южкорея
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