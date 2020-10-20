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07:24 20.10.2020

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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