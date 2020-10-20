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07:13 20.10.2020

Трамп сообщил о своем участии в дебатах с Байденом, несмотря на "несправедливые условия"

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Трамп сообщил о своем участии в дебатах с Байденом, несмотря на "несправедливые условия"

Президент США Дональд Трамп будет участвовать в третьем раунде дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, хотя считает условия его проведения несправедливыми.

"Я буду участвовать, я просто думаю, что это очень несправедливо", - сказал Трамп журналистам.

По его мнению, несправедливо, что были изменены темы дебатов, а их ведущий, считает президент США, "полностью предвзят".

Ранее сообщалось, что комиссия по президентским дебатам приняла новые правила, согласно которым микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого.

Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз.

Теги: #сша #дебаты #трамп
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