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06:56 20.10.2020

Пиротехники Житомирщины уничтожили 2 артиллерийских снаряда – ГСЧС

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Пиротехники Житомирщины уничтожили 2 артиллерийских снаряда – ГСЧС

Пиротехники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области уничтожили 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС

"18 октября группа пиротехнических работ Управления ГСЧС в области уничтожила 2 взрывоопасных предмета времен прошлых войн, которые были обнаружены накануне в селах Городок и Зарудинцы Ружинского района. В первом случае боеприпас, виднелся на поверхности земли, нашла в лесу местная жительница во время сбора грибов. Пиротехники, прибывшие к месту происшествия, идентифицировали его как артснаряд калибром 45 мм. Во втором случае на 76-мм артснаряд времен второй мировой войны наткнулись местные коммунальщики, которые копали траншею к жилым домам под водопроводные трубы", - - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник вечером.

Теги: #житомирская #гсчс #украина #боеприпасы
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