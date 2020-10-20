На время выступления одного кандидата на президентских дебатах в США микрофон второго будет отключен - комиссия по дебатам

Комиссия по президентским дебатам в США приняла новые правила, согласно которым микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого.

"В соответствии с согласованными правилами дебатов, каждый кандидат имеет две минуты непрерывного времени для выступления в начале каждого 15-минутного сегмента. Эти заявления делаются перед открытым обсуждением. Обе кампании на этой неделе снова подтвердили свое согласие с правилом непрерывных двух минут. Комиссия сообщает, что для обеспечения соблюдения этого правила, микрофон только одного кандидата будет включен, того, у кого будет право слова", - говорится в заявлении комиссии.

Таким образом в начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будет дано две минуты, чтобы ответить на вопрос. Во время этой части микрофон кандидата-оппонента будет отключен.

При этом уточняется, что во время открытой дискуссии будут работать микрофоны обоих кандидатов.

Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз.

После первых дебатов Байден заявлял, что хочет, чтобы комиссия по дебатам изменила правила.

"Я просто надеюсь, что есть способ, с помощью которого комиссия по дебатам сможет контролировать нашу способность отвечать на вопросы без перерывов", - сказал Байден на следующий день после первых дебатов.

Между тем, предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах.

В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым".

Он также не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав к большему вниманию к вопросам внешней политики.

Среди тем, которые будут обсуждаться, согласно комиссии по дебатам - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

"Мы настоятельно призываем вас пересмотреть эти темы", - написал Степьен в письме в комиссию.

Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло, в свою очередь, заявил: "Кампании и комиссия договорились несколько месяцев назад, что модератор дебатов будет выбирать темы. Кампания Трампа сейчас лжет об этом, потому что Дональд Трамп боится столкнуться с новыми вопросами о своем катастрофическом ответе на COVID-19. Как обычно, президент больше заботится о правилах дебатов, чем о том, чтобы оказать стране, находящейся в кризисе, необходимую ей помощь."