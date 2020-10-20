Заполненность больниц в Днепре составляет 30% - мэр

Заполненность больниц в Днепре составляет 30%, сообщил мэр города Борис Филатов.

"Если говорить о ситуации в Днепре, то у нас заполнение койко-мест в больницах - 30%", - сказал Филатов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"Это произошло за счет того, что мы одними из первых из резервного фонда выделили 100 млн грн, переоборудовали больницы. У нас, например, восьмая больница стоит пустая, с подведенным кислородом", - добавил он.

При этом из Фонда по боробы с СOVID-19 город получил один ИВЛ, указал Филатов.

При этом мэр Днепра призвал центральную власть прекратить давление на местное самоуправление в предверии выборов.

"В пятницу я анонсировал - завтра ко мне приезжают "маски-шоу"... У нас в стране карантин, только не для налоговой милиции", - подчеркнул Филатов.