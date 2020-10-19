События

23:07 19.10.2020

Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин – Зеленский

1 мин читать
Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что в случае увеличения количества инфицированных COVID-19 более 9500 человек ежесуточно, в стране будет вынужденно введен жесткий карантин.

 "Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - рассказал Зеленский во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в понедельник вечером.

Как сообщалось ранее, В Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек.

Теги: #карантин #зеленский #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:06 20.10.2020
Заполненность больниц в Днепре составляет 30% - мэр

Заполненность больниц в Днепре составляет 30% - мэр

23:15 19.10.2020
В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

22:14 19.10.2020
Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

21:59 19.10.2020
Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

21:27 19.10.2020
Зеленский выступает за приобщение представителей украинских церквей к решению гуманитарных вопросов в рамках ТКГ по Донбассу

Зеленский выступает за приобщение представителей украинских церквей к решению гуманитарных вопросов в рамках ТКГ по Донбассу

21:18 19.10.2020
Зеленский призвал религиозных лидеров Украины помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19

Зеленский призвал религиозных лидеров Украины помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19

19:15 19.10.2020
У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны - Палица

У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны - Палица

18:57 19.10.2020
Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

16:26 19.10.2020
"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

13:34 19.10.2020
Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

Иран и Украина возобновили переговоры по делу о сбитом пассажирском самолете

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцина от COVID-19 не остановит вирус полностью, полагают в Лондоне

Трамп пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, как только тот заплатит компенсацию в $335 млн

Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

Зеленский назначил Ольгу Диброву послом Украины в Финляндии

Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

Почти 19 тыс. человек заразились коронавирусом в Британии за сутки – ТВ

Первая леди Франции отправилась на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

В Париже по делу об убийстве учителя задержаны четыре школьника – СМИ

На работах по предотвращению затопления шахты "Золотое" расхитили более 14 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА