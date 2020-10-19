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22:40 19.10.2020

Вакцина от COVID-19 не остановит вирус полностью, полагают в Лондоне

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Вакцина от COVID-19 не остановит вирус полностью, полагают в Лондоне

Научный советник британского правительства Патрик Вэллэнс предположил, что вакцина не остановит коронавирус COVID-19 полностью, сообщает в понедельник газета Daily Mail.

"Я думаю, вряд ли мы в итоге получим действительно стерилизующую вакцину, то есть нечто, что полностью остановит инфекцию, и, вероятно, болезнь будет циркулировать и носить эндемический характер", - сказал Вэллэнс на встрече комитета по стратегии национальной безопасности палаты лордов.

Он добавил, что вряд ли вакцина вообще появится в этом году.

"Если вы посмотрите на историю разработки вакцин, в среднем на создание вакцины с нуля требуется около 10 лет, и никогда этот процесс не занимал менее пяти лет", - сказал советник британского правительства.

Общее число заражений с начала пандемии в Великобритании возросло до 741 212, а число смертей - до 43 726. На фоне роста случаев заражения коронавирусом страна начала вводить более строгие ограничительные меры: с этой пятницы на двухнедельный карантин отправляется Уэльс.

Теги: #великобритания #вакцина #коронавирус
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