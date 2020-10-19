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22:14 19.10.2020

Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

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Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство, проект бюджета на 2021 год, поданный действующим правительством, подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою некомпетентность, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"В правительстве сегодня на 90% люди непрофессиональные. Поэтому президенту нужно немедленно создать сильное, профессиональное, организационно-способное правительство национального единства и национального спасения. Ему нужно туда пригласить тех людей, которые знают, как работать и умеют это делать", - заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112.Украина".

Тимошенко подчеркнула, что люди ждут от главы государства не слов, а действий.

"Кризис настолько глубокий, все падает прямо на глазах: и ВВП, и экономика, и финансы, и жизни людей. Без нового сильного правительства президенту будет невозможно с этим кризисом справиться. Мы не претендуем на участие в этом правительстве. Но президент сейчас точно должен сделать так, чтобы хотя бы правительство было компетентным и эффективным. Тогда в стране многое можно будет сделать", - подчеркнула Тимошенко.

 

Теги: #правительство #тимошенко #украина
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