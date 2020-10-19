Трамп пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, как только тот заплатит компенсацию в $335 млн

Президент США Дональд Трамп пообещал исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, как только эта страна выплатит компенсацию в размере $335 млн жертвам террористических атак в США и их семьям.

"Отличные новости! Новое правительство Судана, которое делает большие успехи, согласилось заплатить $335 млн жертвам террористических атак в США и их семьям. Как только они будут внесены, я исключу Судан из списка государств-спонсоров терроризма. Наконец-то справедливость для американского народа и большой шаг для Судана!", - написал Трамп в твиттере.

Судан - одна из четырех стран в мире наряду с Сирией, Ираном и КНДР, которая внесена Белым домом в список государств - спонсоров терроризма. Хартум попал в список в 1993 году, потому что Вашингтон обеспокоили связи Судана с международными террористическими организациями.