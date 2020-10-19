Зеленский выступает за приобщение представителей украинских церквей к решению гуманитарных вопросов в рамках ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поблагодарил их представителей за участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и высказался за присоединение их к работе ТКГ в сфере гуманитарных вопросов

"В частности, взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях", - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства в понедельник.