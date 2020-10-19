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21:27 19.10.2020

Зеленский выступает за приобщение представителей украинских церквей к решению гуманитарных вопросов в рамках ТКГ по Донбассу

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Зеленский выступает за приобщение представителей украинских церквей к решению гуманитарных вопросов в рамках ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поблагодарил их представителей за участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и высказался за присоединение их к работе ТКГ в сфере гуманитарных вопросов

"В частности, взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях", - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства в понедельник.

Теги: #зеленский #украина #призыв
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