Зеленский призвал религиозных лидеров Украины помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и призвал помочь в противодействии распространению COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - подытожил президент Украины.

Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и принимают меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе для социального дистанцирования и уменьшения рисков распространения коронавирусной болезни.