Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

Пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко с женой Мариной презентовали масштабный проект создания концерт-холла международного уровня, который реализуется на средства компании "Рошен" и Фонда Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня всех нас собрало стремление возродить культуру в Украине, потому что культура это то, вокруг чего ведущие страны Европы восстанавливают национальную идею и формируют собственную идентичность. Сейчас Киеву катастрофически не хватает современных площадок для реализации художественных проектов мирового уровня, особенно тех, которые создают классическую музыку. Наша страна воспитывает виртуозов-музыкантов и дирижеров и отпускает их по миру, потому что здесь им негде работать. Даже столица, которая должна подавать пример всей стране, не имеет филармонических залов надлежащего уровня", - рассказала лидер столичной команды "Евросолидарности" Марина Порошенко.

"Именно поэтому у нас возникла идея создать современный концертный зал международного уровня. Зал, который будет символом возрождения украинской культуры, зал, в котором будут звучать лучшие образцы мировой классики и выступать легенды мировой музыки – "Концерт-холл Рошен", - добавила она.

Бюджет проекта - это десятки миллионов долларов, сообщили его инициаторы.

Концерт-холл продолжит ряд реализованных ранее проектов - это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле. Более 150 тыс. киевлян и гостей города прошлой зимой посетили Roshen Winter Village, а еще есть зоопарк в Черкассах, катки в Киеве, Днепре, Харькове, отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что подобные проекты обычно реализуются государством или муниципалитетами. Есть только несколько мировых прецедентов, когда подобные заведения создавались исключительно за средства меценатов.

"Мы даже не можем назвать в Восточной Европе примеры, когда за средства благотворителей, негосударственные, не муниципальные средства был бы построен или хотя бы замахнулись на объект такого уровня. Но мы смелые", - заявил Порошенко.

"Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам - и симфонического оркестра, и Филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это - воспитание нации. Потому что есть два способа. Один - полудилетанты с "95 квартала", которые формируют одни чувства. А другой - лучшие образцы мировой симфонической музыки, мировой классики. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а тут на Отрадном", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что при создании проекта "Рошен" вдохновлялся примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла.

Как рассказал главный менеджер проекта Евгений Полтавцев, это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Концерт-холл будет иметь большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей, а также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. По словам Полтавцева, заведение уже планирует проводить по 250 художественных событий в год. Для реализации проекта "Рошен" на торгах выкупил бывший ДК имени Королева.

Евгений Полтавцев также отметил, что архитектурный проект будет выбран на международном конкурсе с привлечением мировых специалистов и компаний. По планам проекта, "Концерт-холл Рошен" откроет свои двери в сентябре 2025 года. Проект концерт-холла будет представлен киевлянам весной 2021 года.