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20:42 19.10.2020

США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

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США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

Судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, сообщает Associated Press.

По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки.

Американские СМИ отмечают, что фигуранты дела - Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.

"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

Теги: #сша #россия #хакеры
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