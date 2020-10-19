Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

Большая палата Верховного суда (ВС) передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов, в котором они оспаривают определение их центробанком связанными с ПриватБанком лицами и обмен их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле АО КБ "ПриватБанк" и фактически предупредил выбытие еще 28 млрд грн по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело", – написала она в Facebook в понедельник.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, текст решения Верховного суда от 15 июля 2020 года, которым он частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка, подтвердив законность bail-in, был опубликован 22 сентября, а 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Источник утверждает, что представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда, тогда как ПриватБанк подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его публикации.

Он также пояснил, что когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.

Источник добавил, что пока информации о дате заседания нет.

Как сообщалось, 15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

"Мы просили вообще отказать в удовлетворении иска. Верховный суд закрыл производство по делу, поскольку были применены, на наш взгляд, нормы нового закона (банковского №590-IX – ИФ). Это означает, что решения предыдущих инстанций Верховный суд отменил (…). Теперь вопрос о том, будут ли истцы обращаться в Верховный суд с заявлением о передаче дела в другой компетентный суд", – комментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Григорчук отмечал, что братьям Суркисам необходимо будет вернуть ранее выплаченные им по решениям суда предыдущих инстанций ПриватБанком средства.

Для Нацбанка, Кабмина и ПриватБанка важно отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, могли пойти другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.