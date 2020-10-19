Первая леди Франции отправилась на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

Супруга президента Франции Брижит Макрон на неделю отправилась на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус, сообщает радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на окружение первой леди.

"Брижит Макрон контактировала 15 октября с человеком, анализ на коронавирус у которого в понедельник, 19 октября, дал положительный результат и у которого наблюдаются симптомы болезни", - указали в окружении Брижит Макрон.

Отмечается, что 67-летняя супруга французского лидера в соответствии с рекомендациями служб здравоохранения проведет семь дней в изоляции. Пока никаких симптомов у Брижит Макрон не проявлялось.