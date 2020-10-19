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19:15 19.10.2020

В Париже по делу об убийстве учителя задержаны четыре школьника – СМИ

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В Париже по делу об убийстве учителя задержаны четыре школьника – СМИ

Следователи поместили под стражу четырех учащихся средней школы в рамках расследования убийства учителя Самюэля Пати в Париже, пишет в понедельник газета "Паризьен".

По данным издания, полиция задержала еще пятерых предполагаемых фигурантов этого дела. Общее число задержанных составляет 15 человек.

Национальная траурная церемония в память о Пати намечена на среду, она пройдет в Сорбонне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце семью Пати. Он выразил соболезнования и заверил их в своей поддержке.

16 октября в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине (департамент Ивелин под Парижем) молодой человек, которого власти назвали исламистским террористом, убил преподавателя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати. За несколько дней до гибели преподаватель продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование в местных радикальных исламистских кругах. При этом, как выяснилось, преподаватель очень аккуратно затронул тему карикатур на пророка, с уважением отзывался об исламе и даже на время разрешил выйти из класса тем, кто не хочет смотреть на карикатуры.

Преступление совершил 18-летний иммигрант из России чеченского происхождения, который ранее распространял угрозы, в том числе в социальных сетях, в адрес преподавателя. При задержании террорист был застрелен полицейскими в городе Эраньи.

Теги: #расследование #франция #учитель #убийство
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