Родственники пассажиров украинского самолета, сбитого под Тегераном, получат одинаковые компенсации– замглавы МИД Украины

Размер компенсаций, которые получат родственники всех погибших пассажиров и членов экипажа сбитого в январе в Иране украинского Боинга, рейс PS752, не будет зависеть от гражданства погибших и будет одинаковым, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Приветствует решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - сказал Енин в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, замглавы МИД также подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам. "Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Иранский источник также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Позже иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране.