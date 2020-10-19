Иран и Украина возобновили переговоры по делу о сбитом пассажирском самолете

В Иране приняли делегацию из Украины, прибывшую на второй раунд переговоров о компенсации за сбитый в январе пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщает в понедельник агентство ИРНА.

По его данным, переговоры прошли в Тегеране в министерстве иностранных дел, они будут продолжены и продлятся до среды.

Первый раунд переговоров стороны провели в июле в Киеве, украинские власти тогда отзывались об их итогах с осторожным оптимизмом.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.