Шевченковский райсуд 23 октября рассмотрит возможность спецконфискации 247 млн грн ВБР

Шевченковский районный суд 23 октября рассмотрит возможность спецконфискации 247 млн грн, принадлежащих Всеукраинскому банку развития (ВБР), на которые в январе 2020 года по ходатайству Офиса генпрокурора был наложен арест, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Актуальной для Офиса генпрокурора является важная миссия – отстоять в суде спецконфискацию почти $2 млрд так называемых "средств (Виктора) Януковича" (четвертый президент Украины – ИФ). 23 октября 2020 года в Шевченковском райсуде начинается борьба за спецконфискацию 247 млн грн, операции по которым не были отражены в финансовом мониторинге ПАО "ВБР", – написала она в Facebook в понедельник.

Венедиктова также отметила, что обязанностью Офиса генпрокурора является защита закона, прав человека и интересов государства, указав, что в 2020 году в пользу государства было присуждено 11,9 млрд грн и возвращено в гос- и коммунальную собственность около 16,3 тыс. га земель.

Как сообщалось, 13 января 2020 года следственный судья наложил арест на 247 млн грн, которые принадлежали ВБР и находились на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), а 16 января суд постановил передать эти средства в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

АРМА 21 января сообщило, что МИБ передал соответствующие средства на счета агентства.

Как сообщалось, соответствующие средства были арестованы в рамках уголовного производства относительно легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением Януковича, в частности изучался вопрос законности нахождения средств ВБР на счетах МИБ, а также устанавливались причастные к этому решению.

Расследованием дела занимались следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

В рамках расследования трем лицам было сообщено о подозрении по статьям 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 209-1 (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) Уголовного кодекса Украины. Еще два человека объявлены в розыск.

В отношении экс-руководителя департамента финмониторинга ВБР расследование завершено и предоставлен доступ к материалам дела, после чего обвинительный акт был направлен в суд.

Сообщалось также, что с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов ВБР в связи с применением Советом ЕС санкций к единственному акционеру этого финучреждения – Александру Януковичу, сыну четвертого президента Украины, Нацбанк 27 ноября 2014 года решил отнести банк к категории неплатежеспособных. Решение о ликвидации ВБР НБУ принял 21 декабря 2015 года.

Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 ггодах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов. МИБ заявил, что банк действовал в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть в банке счета.

Как сообщалось, Международный инвестиционный банк зарегистрирован в марте 2008 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись: пятый президент Украины Петр Порошенко - 50,362434%, его сын Алексей Порошенко - 9,9174%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.

По данным центробанка, по размеру общих активов на 1 сентября 2020 года МИБ занимал 32-е место (4,244 млрд грн) среди 75 действовавших банков.