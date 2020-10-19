Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили достигнутые договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.30 19 октября.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

"Утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское. Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование. Вражеские провокации не представляли угрозы, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.