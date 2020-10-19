События

17:29 19.10.2020

ЕС ввел систему взаимодействия мобильных приложений для отслеживания цепочек заражения коронавирусом

2 мин читать
ЕС ввел систему взаимодействия мобильных приложений для отслеживания цепочек заражения коронавирусом

Система взаимодействия мобильных приложений для отслеживания контактов и цепочек заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 заработала в понедельник в Европейском союзе.

"Государства-члены запустили свои приложения для добровольного отслеживания контактов и предупреждения, а (Европейская) Комиссия их поддержала, обеспечив безопасное взаимодействие приложений", - объявил комиссар ЕС по единому рынку Тьерри Бретон, сообщая о начале работы общеевропейской системы Gateway ("Шлюз").

Никакие другие данные, кроме произвольных ключей, сгенерированных приложениями, не будут обрабатываться сервисом, подчеркивает Еврокомиссия в своем коммюнике. Информация псевдонимизирована, зашифрована, хранится в минимальном объеме и только до тех пор, пока это необходимо для отслеживания инфекции. Сервис не позволяет идентифицировать отдельных лиц, отслеживать геолокацию или перемещение устройств.

После пилотной фазы с понедельника к сервису подключились первые национальные приложения: Corona-Warn-App в Германии, tracker COVID в Ирландии и Immuni в Италии. Их загрузили в общей сложности около 30 миллионов человек, что составляет две трети загрузок приложений в ЕС.

"Свободное передвижение является неотъемлемой частью Единого рынка, и Gateway способствует ему, помогая спасать жизни", - сказал Бретон.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис отметила, что мобильные приложения могут эффективно дополнять другие меры, такие как массовое тестирование и отслеживание контактов вручную. Особенно система Gateway полезна для тех, кто регулярно работает за границей - в другой стране союза.

Большинство государств ЕС решили запустить приложение для отслеживания контактов и предупреждения COVID-19. В общей сложности 20 приложений, основанных на децентрализованных системах, могут взаимодействовать через европейский "Шлюз".

Вторая группа приложений будет подключена к сервису на следующей неделе после протокольных тестов, проверок и выпуска обновлений. Это чешская eRouska, датская Smitte stop, латвийская Apturi COVID и испанская Radar Covid. Следующие подключения ожидаются в ноябре. Пользователям нужно будет установить только одно приложение.

Теги: #ес #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 19.10.2020
Минздрав Украины просит ВБ увеличить финансирование на закупку вакцин от COVID-19

Минздрав Украины просит ВБ увеличить финансирование на закупку вакцин от COVID-19

13:34 19.10.2020
Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

13:18 19.10.2020
Разумков и Радуцкий предложили ввести штраф в 17 тыс. грн для депутатов, нарушающих масочный режим в Раде

Разумков и Радуцкий предложили ввести штраф в 17 тыс. грн для депутатов, нарушающих масочный режим в Раде

13:12 19.10.2020
Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

12:41 19.10.2020
Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

12:37 19.10.2020
Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

12:31 19.10.2020
В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

11:51 19.10.2020
Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

11:16 19.10.2020
В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

10:22 19.10.2020
ГП МЗУ закупит 28,2 тыс. флаконов ремдесевира

ГП МЗУ закупит 28,2 тыс. флаконов ремдесевира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иран и Украина возобновили переговоры по делу о сбитом пассажирском самолете

Шевченковский райсуд 23 октября рассмотрит возможность спецконфискации 247 млн грн ВБР

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

ПОСЛЕДНЕЕ

В Париже по делу об убийстве учителя задержаны четыре школьника – СМИ

Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

На работах по предотвращению затопления шахты "Золотое" расхитили более 14 млн грн

Родственники пассажиров украинского самолета, сбитого под Тегераном, получат одинаковые компенсации– замглавы МИД Украины

Иран и Украина возобновили переговоры по делу о сбитом пассажирском самолете

Шевченковский райсуд 23 октября рассмотрит возможность спецконфискации 247 млн грн ВБР

Нападавшие на подростков-хасидов в Умани должны быть привлечены к ответственности - глава МИД

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

Минобороны Армении опровергает заявление азербайджанской стороны об ударе по нефтепроводу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА