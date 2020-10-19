События

14:35 19.10.2020

Минобороны Армении опровергает заявление азербайджанской стороны об ударе по нефтепроводу

2 мин читать

 Министерство обороны Армении опровергло заявление Генпрокуратуры Азербайджана о ракетном обстреле армянскими военными трубопровода Баку-Новороссийск.

"Это более чем абсурдная информация, которая, конечно же, не соответствует действительности. Это абсолютная ложь, а ложь не нуждается в комментариях", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее в понедельник генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что Вооруженные силы Армении днем в минувшее воскресенье подвергли ракетному обстрелу трубопровод Баку-Новороссийск.

"18 октября в районе 13:00 по бакинскому времени ВС Армении нанесли ракетный удар по Хызынскому району Азербайджана (к северу от Баку), находящийся в 300 км от зоны боевых действий, целью которого было поразить трубопровод Баку-Новороссийск", - говорится в сообщении.

"Силам ПВО Азербайджана удалось обезвредить ракету в воздухе. Разрывные частицы ракеты упали на территорию села Ситалчай, через которую проходит часть трубопровода Баку-Новороссийск и рассыпались в радиусе 250 метров. Таким образом, была совершена попытка нанести большой материальный ущерб инфраструктурным объектам", - сообщила Генпрокуратура.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. В январе-сентябре 2020 года по нефтепроводу экспортировано 278,91 тыс. тонн нефти, в 2019 году этот показатель составил 824.4 тыс. тонн.

6 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан.

Минобороны Армении опровергло сообщение Азербайджана об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Степанян напомнила, что армянская сторона неоднократно заявляла, что не делает целью своих ударов нефтегазовую инфраструктуру.

Со своей стороны, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов 7 октября заявил, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан продолжает работу в обычном режиме.

Теги: #обстрелы #армения #нефтепровод #карабах #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 19.10.2020
Трамп похвалил армян за патриотизм и деловые качества

Трамп похвалил армян за патриотизм и деловые качества

12:25 19.10.2020
Ереван сообщил об ожесточенных боях на южном направлении в Карабахе

Ереван сообщил об ожесточенных боях на южном направлении в Карабахе

02:33 19.10.2020
СБ ООН проведет консультации по Карабаху

СБ ООН проведет консультации по Карабаху

03:31 18.10.2020
В Ереване заявляют, что на южном участке фронта в Карабахе удалось отбить массированную атаку азербайджанских военных

В Ереване заявляют, что на южном участке фронта в Карабахе удалось отбить массированную атаку азербайджанских военных

23:15 17.10.2020
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

21:42 17.10.2020
Армения и Азербайджан объявят перемирие в зоне карабахского конфликта в полночь 18 октября

Армения и Азербайджан объявят перемирие в зоне карабахского конфликта в полночь 18 октября

19:44 17.10.2020
ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

11:00 17.10.2020
Азербайджанские войска освободили в Карабахе город Физули и еще 7 населенных пунктов

Азербайджанские войска освободили в Карабахе город Физули и еще 7 населенных пунктов

09:48 17.10.2020
В Баку сообщают о 13 погибших и 52 раненных после ночного обстрела Гяндже армянскими военными

В Баку сообщают о 13 погибших и 52 раненных после ночного обстрела Гяндже армянскими военными

17:53 14.10.2020
Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

После решения суда о запрете книги о поэте Стусе весь ее тираж раскупили - издательство

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

ПОСЛЕДНЕЕ

КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ - полиция

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

После решения суда о запрете книги о поэте Стусе весь ее тираж раскупили - издательство

В Киеве к отоплению уже подключили объекты социнфраструктуры и почти в половину жилых домов – Кличко

В Запорожской области юноша украл урну для голосования, чтобы выращивать улиток

Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА