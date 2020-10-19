Минобороны Армении опровергает заявление азербайджанской стороны об ударе по нефтепроводу

Министерство обороны Армении опровергло заявление Генпрокуратуры Азербайджана о ракетном обстреле армянскими военными трубопровода Баку-Новороссийск.

"Это более чем абсурдная информация, которая, конечно же, не соответствует действительности. Это абсолютная ложь, а ложь не нуждается в комментариях", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее в понедельник генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что Вооруженные силы Армении днем в минувшее воскресенье подвергли ракетному обстрелу трубопровод Баку-Новороссийск.

"18 октября в районе 13:00 по бакинскому времени ВС Армении нанесли ракетный удар по Хызынскому району Азербайджана (к северу от Баку), находящийся в 300 км от зоны боевых действий, целью которого было поразить трубопровод Баку-Новороссийск", - говорится в сообщении.

"Силам ПВО Азербайджана удалось обезвредить ракету в воздухе. Разрывные частицы ракеты упали на территорию села Ситалчай, через которую проходит часть трубопровода Баку-Новороссийск и рассыпались в радиусе 250 метров. Таким образом, была совершена попытка нанести большой материальный ущерб инфраструктурным объектам", - сообщила Генпрокуратура.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. В январе-сентябре 2020 года по нефтепроводу экспортировано 278,91 тыс. тонн нефти, в 2019 году этот показатель составил 824.4 тыс. тонн.

6 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан.

Минобороны Армении опровергло сообщение Азербайджана об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Степанян напомнила, что армянская сторона неоднократно заявляла, что не делает целью своих ударов нефтегазовую инфраструктуру.

Со своей стороны, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов 7 октября заявил, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан продолжает работу в обычном режиме.