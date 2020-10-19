События

13:29 19.10.2020

После решения суда о запрете книги о поэте Стусе весь ее тираж раскупили - издательство

2 мин читать
После решения суда о запрете книги о поэте Стусе весь ее тираж раскупили - издательство

В издательстве "Vivat" заявляют, что после оглашения Дарницким районным судом Киева решения о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса", ее тираж тут же раскупили и у издательства, и у дистрибьюторов.

"Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов", - говорится в сообщении издательства "Vivat" через несколько чесов после оглашения решения суда о запрете книги.

В издательстве отмечают, что ими принято решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу.

Ранее в понедельник Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука. Позже авторы книги заявили, что намерены обжаловать решение Дарницкого районного суда Киева.

Как сообщалось, Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просит взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора.

Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.

Теги: #издательство #книга #запрет #стус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 19.10.2020
Запрет распространять книгу о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира" - пресс служба "Евросолидарности"

Запрет распространять книгу о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира" - пресс служба "Евросолидарности"

12:02 19.10.2020
Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

11:55 19.10.2020
Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле поэта Стуса

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле поэта Стуса

11:52 19.10.2020
Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

10:12 19.10.2020
Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

19:30 15.10.2020
Тимошенко выступает за принятие закона для защиты Одесских склонов от незаконных застроек

Тимошенко выступает за принятие закона для защиты Одесских склонов от незаконных застроек

05:49 28.09.2020
Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

Суд в США временно приостановил запрет на скачивание приложения TikTok

13:00 25.09.2020
Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

Украинские пользователи "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах - секретарь СНБО

18:02 16.09.2020
Политическая агитация в учебных заведениях запрещена - Минобразования

Политическая агитация в учебных заведениях запрещена - Минобразования

20:49 27.08.2020
Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

Во втором раунде переговоров с Ираном Украина хочет выяснить все обстоятельства ракетного поражения самолета "МАУ" - Енин

ПОСЛЕДНЕЕ

В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ - полиция

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

В Киеве к отоплению уже подключили объекты социнфраструктуры и почти в половину жилых домов – Кличко

В Запорожской области юноша украл урну для голосования, чтобы выращивать улиток

Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

Ереван сообщил об ожесточенных боях на южном направлении в Карабахе

"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

Uber запустил сервис совместных поездок Pool Chance в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА