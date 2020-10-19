После решения суда о запрете книги о поэте Стусе весь ее тираж раскупили - издательство

В издательстве "Vivat" заявляют, что после оглашения Дарницким районным судом Киева решения о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса", ее тираж тут же раскупили и у издательства, и у дистрибьюторов.

"Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов", - говорится в сообщении издательства "Vivat" через несколько чесов после оглашения решения суда о запрете книги.

В издательстве отмечают, что ими принято решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу.

Ранее в понедельник Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука. Позже авторы книги заявили, что намерены обжаловать решение Дарницкого районного суда Киева.

Как сообщалось, Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просит взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора.

Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.