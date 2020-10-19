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13:28 19.10.2020

В Киеве к отоплению уже подключили объекты социнфраструктуры и почти в половину жилых домов – Кличко

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В Киеве к отоплению уже подключили объекты социнфраструктуры и почти в половину жилых домов – Кличко

В Киеве тепло уже получают объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов города, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают социальные объекты - больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали в уже почти половину жилых домов столицы. Больше всего подключенных домов сегодня - в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах. Напомню, что на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 2,7тыс. км, в почти 12 тыс. домов - городу нужно примерно неделю. Поэтому, мы постепенно подаем теплоноситель. И если возникают проблемы, - оперативно их устраняем", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет Городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

"Хочу отметить, что в сентябре, во время подготовки к отопительному сезону, инспекция осуществила более 400 проверок. По их результатам уже устранили многие недостатки", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #кличко #отопление
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