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12:37 19.10.2020

Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

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Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

Динамика распространения коронавируса в учебных заведениях столицы – отрицательная: сегодня в Киеве закрыты на карантин 9 школ и два детсада, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Что касается учебного процесса в Киеве. Напомню, что город рекомендует школам начать осенние каникулы немного раньше, чем обычно - с 21 октября. Это, по мнению специалистов, позволит несколько снизить уровень заболеваемости среди учащихся и педагогов. Потому динамика распространения вируса в учебных заведениях - к сожалению, негативная", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня в городе закрыты на карантин 9 школ из-за случаев заболевания среди учителей: по три школы в Печерском и Оболонском районах, по одной - в Подольском, Дарницком и Святошинском районах.

"Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 621 класс в 189-ти школах", - подчеркнул Кличко.

По его словам, всего больных COVID-19 школьников в Киеве – 605, также болеют 485 педагогов.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 92 группы в 79-ти садах. Два садика закрыты на карантин. А два - уже возобновили свою работу после карантина. Наполненность детей в детсадах столицы - более 52%", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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