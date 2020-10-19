В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 385 киевлян, пять человек скончались, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 385 больных коронавирусом. Умерли пять человек. Всего коронавирус унес жизни 587 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 848", - сообщил Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

Так, среди заболевших 189 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 17 девочек от пяти до 17 лет. А также 169 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 10 мальчиков от 2 до 17 лет, заболели также 13 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолели 10 709 жителей Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 88, в Печерском - 58 и в Днепровском районе - 54 случая.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.