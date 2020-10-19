Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

Авторы книги "Дело Василия Стуса" намерены обжаловать решение Дарницкого районного суда Киева, которое обязывает их удалить из произведения информацию о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народном депутате Викторе Медведчуке, который был адвокатом поэта Василия Стуса.

"Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус – не завершено. Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу", - написала гендиректор издательства "Vivat" Юлия Орлова на своей странице в социальной сети Facebook.

В то же время, она посетовала, что все же надеялась на другой исход судебного разбирательства.

"Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано, как только мы получим полный текст решения суда", - добавила она.

Ранее в понедельник Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Как сообщалось, Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просит взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора.

Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.