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11:16 19.10.2020

В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

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В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 29 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, количество летальных случаев достигло 14, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 19 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1 060 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 270 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 453 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook.

В то же время зафиксирован 14-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19.

"Военнослужащий (Киевская область) 29.09.2020 года был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с двусторонней пневмонией. Обратился к семейному врачу по месту жительства. Положительный результат ПЦР тестирования 29.09.2020 года", - говорится в сообщении

Отмечается, что 18 октября его состояние здоровья ухудшилось, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. "Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - добавили медики.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 23 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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