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11:06 19.10.2020

Во втором раунде переговоров с Ираном Украина хочет выяснить все обстоятельства ракетного поражения самолета "МАУ" - Енин

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Во втором раунде переговоров с Ираном Украина хочет выяснить все обстоятельства ракетного поражения самолета "МАУ" - Енин

Украинская делегация, прибывшая в Тегеран в понедельник для второго раунда переговоров между Украиной и Ираном по сбиванию самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752, надеется в их ходе выяснить все обстоятельства случившейся трагедии, а именно была это человеческая ошибка или результат просчетов в системе организации полетов над Ираном, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Иранская сторона уже признала факт сбивания на своей территории, и на данный момент нашим заданием является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: или речь идет о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", - сказал он в видеообращении, распространенным пресс-службой МИД Украины в понедельник.

По словам Енина, для этого два дня в Тегеране будут работать три рабочие группы, а именно авиационные эксперты, следственные прокуроры, а также военные.

"Запрос на справедливость является первоочередным со стороны нашего общества, и мы не отступим от этого, какой бы горькой ни была эта правда", - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #ps752 #енин #иран #мид
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