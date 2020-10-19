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10:12 19.10.2020

Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

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Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

Дарницкий районный суд г.Киева запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука.

"Запретить Кипиани .... распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" … до устранения нарушенного имущественного права Медведчука, запретить Кипиани и ООО издательство "Vivat" распространение информации, связанной с книгой ... в прессе, радио, по телевидению, в сети интернет и СМИ", - говорится в решении Дарницкого суда, оглашенном в понедельник.

Это решение еще можно обжаловать в течение 30 дней.

Как сообщалось, Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просит взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора.

Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.

Теги: #книга #суд #стус #медведчук
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