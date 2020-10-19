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09:31 19.10.2020

Правозащитникам известно о более чем 240 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

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Правозащитникам известно о более чем 240 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

Более 240 человек задержано на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в минувшее воскресенье, сообщил в понедельник незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По его данным, больше всего задержанных в Минске. Кроме того, по данным "Весны", задержания проводились в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе. Среди задержанных есть несовершеннолетние (их, в основном, уже отпустили из милиции) и журналисты.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #акции_протеста #беларусь
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