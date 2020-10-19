Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в понедельник.

В часности, оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – сказано в сводке.