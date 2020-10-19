События

07:38 19.10.2020

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в понедельник.

В часности, оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:10 18.10.2020
Российские наемники обстреляли позиции ООС на Донбассе из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

Российские наемники обстреляли позиции ООС на Донбассе из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

07:52 18.10.2020
Российские наемники на Донбассе пять раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе пять раза нарушили режим прекращения огня

18:22 17.10.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины с начала субботы

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины с начала субботы

07:46 17.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:15 16.10.2020
Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

07:22 16.10.2020
Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

19:32 15.10.2020
С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

12:47 15.10.2020
ТКГ обсуждала возможность разработки плана действий по выполнению Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на Донбассе - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

ТКГ обсуждала возможность разработки плана действий по выполнению Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на Донбассе - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

07:51 15.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня

17:53 14.10.2020
Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Российские наемники 1 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе в среду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 453 жителей Киева, 13 человек умерли

В Украине за сутки зафиксировано 5 231 заболевших COVID-19, 1 264 человека выздоровели, 90 больных умерли

В Украине могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 39,8млн

В Киеве на улице Бальзака в понедельник частично перекроют движение

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

На Буковине за сутки зафиксировано 207 случаев коронавируса

СБ ООН проведет консультации по Карабаху

"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком

SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

В Кропивницком снято ограничение движения по городу

Более 11,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Италии

Количество задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА