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06:42 19.10.2020

В Киеве на улице Бальзака в понедельник частично перекроют движение

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В Киеве на улице Бальзака в понедельник частично перекроют движение

На части улицы Бальзака в Киеве перекроют движение с 8:00 до 21:00 в понедельник, 19 октября, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С 8:00 до 21:00 19 октября на части улицы Бальзака перекроют движение", – говорится  в сообщении мэрии, обнародованном в ночь на понедельник, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

По информации коммунальной корпорации, на улице Бальзака продолжается средний ремонт. Покрытие дорожники обновляют на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем.

"В течение 19 октября участок будут асфальтировать. Во время работ движение будет перекрыто", – уточнили в столичной мэрии.

Также в КГГА добавили, что объехать ремонтную зону можно парной стороной улицы Бальзака.

Теги: #киев #движение #ограничения
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