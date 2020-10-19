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05:22 19.10.2020

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

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Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Российский оппозиционер Алексей Навальный выразил сожаление по поводу того, что президент США Дональд Трамп не присоединился к лидерам Франции и Германии и не осудил произошедшую с ним ситуацию.

"Я заметил, что Трамп не выступил с осуждением. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, может быть, в первую очередь президент США, выступил против использования химического оружия в XXI веке", - сказал Навальный в интервью телеканалу CBS News.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили ситуацию с Навальным.

Позже Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом Навального. Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Теги: #сша #трамп #навальный
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