СБ ООН проведет консультации по Карабаху

Члены Совета Безопасности ООН по запросу России, Франции и США проведут в понедельник закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, "заседание пройдет в формате консультаций в понедельник в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 по Киеву)".

Он уточнил, что закрытое заседание созвано по инициативе тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США.

Россия в октябре занимает кресло председателя Совета Безопасности ООН.

29 сентября СБ ООН обсудил в формате закрытых консультаций эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе по инициативе пяти европейских стран в СБ - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

Члены Совбеза по итогам встречи призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возращению к конструктивным переговорам.

В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако днем 10 октября Баку и Ереван вновь сообщили об ожесточенных боях в Нагорном Карабахе, обвинили друг друга в нарушении перемирия.