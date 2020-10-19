"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком

В связи с распространением коронавируса АО "Укрзализныця" с 00:01 19 октября прекратила продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком, сообщили в пресс-службе УЗ.

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця прекращает продажу билетов по отдельным железнодорожным станциям", - говорится в сообщении на сайте компании.

Таким образом, с 00:01 19 октября продажа билетов закрыта на железнодорожных станциях Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

"До урегулирования ситуации поезда будут проезжать через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", – подчеркнули в УЗ.