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18:10 18.10.2020

Российские наемники обстреляли позиции ООС на Донбассе из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

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Российские наемники обстреляли позиции ООС на Донбассе из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

С начала текущих суток, 18 октября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.30 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в ответ на огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие не применяли.

Теги: #рф #оос
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