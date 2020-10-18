События

14:23 18.10.2020

На Буковине полицейские разыскивают без вести пропавшего настоятеля одного из монастырей

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На Буковине полицейские разыскивают без вести пропавшего настоятеля одного из монастырей

В субботу, 17 октября, в полицию обратился буковинец и сообщил, что его родственник Дмитрий Иванович Дудка накануне ушел на рыбалку на реку Днестр вблизи села Вороновица и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"46-летний мужчина является настоятелем одного из монастырей Заставнивского района и проживает в селе Крещатик этого района. Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно. Кроме личного состава Кельменецкого отдела полиции, к поискам разыскиваемого присоединились также спасатели и общественность", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

В полиции сообщили приметы пропавшего настоятеля: рост 170-175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, нос прямой.

"Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, срочно сообщите по спецлинии "102", - призвали в правоохранительном ведомстве.

Теги: #буковина #пропавшие #полиция
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