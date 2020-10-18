Саудовские власти отменили введенный из-за коронавируса запрет подданным молиться в главной мечети аль-Харам

Власти Саудовской Аравии вновь разрешили подданным королевства и прочим лицам, постоянно проживающим в стране, молиться в мечети аль-Харам - главной и крупнейшей в мире мечети, сообщает в воскресенье сайт ливанского издания "Дейли стар".

Запрет на молитвы в комплексе, где находится главная святыня ислама - Кааба, действовал семь месяцев: он был введен из-за распространения коронавируса в стране.

Ранее в октябре после семи месяцев запрета власти также разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам совершать умру - малое паломничество в Мекку.

По данным портала Worldometers, в Саудовской Аравии за время пандемии зарегистрировано 341 854 случая заражения коронавирусом. 5 165 инфицированных скончались, 328 165 человек вылечились.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои рабочие места.