Основатель IT-компании задержан в Минске

В Минске задержан Владислав Герчиков - основатель IT-компании Bamboo group, которая является резидентом Парка высоких технологий.

"Факт задержания подтверждаем", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в компании в воскресенье.

Портал tut.by сообщает, что Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции в субботу.

На сайте ПВТ сообщается, что Bamboo group входит в одноименную международную группу компаний. Сферы разработки - автомобильная промышленность, телекоммуникационная отрасль, социальные и образовательные сервисы. В числе проектов Bamboo group - платформа Знайбай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования.

По данным правозащитного центра "Весна", в субботу на несанкционированных акциях протеста в Минске было задержано около 40 человек. Большинство задержаний произошло в ходе студенческого марша.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.