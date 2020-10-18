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10:42 18.10.2020

В ВСУ зафиксирован 13-й летальный случай от COVID-19, более 90 человек заболели за сутки

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В ВСУ зафиксирован 13-й летальный случай от COVID-19, более 90 человек заболели за сутки

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, количество летальных случаев достигло 13, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Согласно информации, во время пребывания в отпуске 28 сентября военнослужащий обратился к семейному врачу по месту жительства. Лечился амбулаторно, за медицинской помощью в лечебные учреждения Минобороны не обращался. 4 октября при КТ легких во Львове у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Продолжал лечиться по месту жительства. 10 октября в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован в Жовковскую ЦРБ, где подтвержден диагноз двусторонней пневмонии.

Для дальнейшего обследования и лечения, в этот же день, реанимобилем больной был эвакуирован и госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона с размещением в отделение реанимации и интенсивной терапии. На момент поступления состояние здоровья было тяжелое, в сознании. Проведенный экспресс-тест дал положительный результат. Также был осуществлен отбор материала для ПЦР-тестирования.

"11 октября у пациента продолжала прогрессировать дыхательная недостаточность, он был переведен на ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, нарастали признаки дыхательной недостаточности, состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Результаты ПЦР тестирования, подтвердившие у умершего острую респираторную болезнь COVID-19, были получены 17 октября. Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

Всего же За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 77 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В целом по состоянию на 10.00 воскресенья, 18 октября, в ВСУ COVID-19 болеет 1082 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3 220 человек.

В настоящее время на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 54 человека.

Теги: #всу #коронавирус
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