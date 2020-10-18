События

10:11 18.10.2020

В Хмельницкой области 5 человек отравилось угарным газом, все госпитализированы

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В Хмельницкой области в результате отравления угарным газом госпитализированы 5 человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС области.

"18 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Копачовка Волочинського района в частном жилом доме в результате отравления угарным газом (нарушение правил эксплуатации печного отопления) пострадали 5 человек, из них 3 ребенка (2004, 2005 и 2009 г.р.), которых в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

Спасатели напоминают гражданам правила безопасного обогрева помещений, в частности, для предотвращения возникновения чрезвычайных событий в отопительный сезон следует соблюдать следующие правила:

- перед началом, а также в течение всего отопительного сезона следует очищать дымоходы и печи от сажи;

- у каждой печи перед топочным отверстием на горючей полу следует прибить металлический лист размером не менее 0,5х0,7 м;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций;

- не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы;

- нельзя располагать приборы обогрева непосредственно под розеткой, а также на путях эвакуации людей;

- не стоит включать одновременно много электроприборов в удлинитель, ведь электросеть может не выдержать перегрузки;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

- запрещается использовать электрообогревательные приборы для сушки одежды и других материалов;

- не оставляйте включенными электрообогревательные устройства при выходе из дома;

- не курить в постели.

Теги: #угарный_газ #хмельницкая_область #украина #отравление
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