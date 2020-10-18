События

09:47 18.10.2020

На бульваре Дружбы народов в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

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На бульваре Дружбы народов в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

На бульваре Дружбы народов в Киеве в связи с проведением дорожных работ будет частичное ограничение транспортного движения до 23:00 текущего дня, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"На бульваре Дружбы народов начался текущий средний ремонт. Дорожники обновляют ту часть, которая не вошла в пределы капитального ремонта (от ул. Старонаводницкой к мосту им. Патона). Капитальный ремонт был проведен на участке от ул. Старонаводницкой до путепровода над железной дорогой", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", 18 октября будут стелить верхний слой асфальта на участке от АЗС "ANP" к развязке перед мостом им. Патона ("Турбина").

Теги: #киев #работы #украина #дорожные #транспорт
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