События

07:59 18.10.2020

Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пунктов в трех областях Украины

1 мин читать
Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пунктов в трех областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро воскресенья обесточены 43 населенных пункта в трех областях, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская – 3", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей вследствие непогоды повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств. В больницы Кропивницкого обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

Теги: #непогода #электроснабжение #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 18.10.2020
На бульваре Дружбы народов в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

На бульваре Дружбы народов в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

09:28 18.10.2020
В Украине за сутки зафиксировано 5 231 заболевших COVID-19, 1 264 человека выздоровели, 90 больных умерли

В Украине за сутки зафиксировано 5 231 заболевших COVID-19, 1 264 человека выздоровели, 90 больных умерли

07:52 18.10.2020
Российские наемники на Донбассе пять раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе пять раза нарушили режим прекращения огня

07:25 18.10.2020
На Киевщине кандидата в главы ОТГ подозревают в подкупе избирателей

На Киевщине кандидата в главы ОТГ подозревают в подкупе избирателей

06:37 18.10.2020
Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

03:32 18.10.2020
В Черновцах в ДТП травмировался иностранец

В Черновцах в ДТП травмировался иностранец

01:36 18.10.2020
Злоумышленник похитил с карты женщины 140 тыс. грн, которые она собирала на лечение дочери

Злоумышленник похитил с карты женщины 140 тыс. грн, которые она собирала на лечение дочери

00:38 18.10.2020
Во Львовской области изъяли крупные партии контрафактного алкоголя и табачных изделий

Во Львовской области изъяли крупные партии контрафактного алкоголя и табачных изделий

23:39 17.10.2020
В Украине могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

В Украине могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

22:31 17.10.2020
На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 5 231 заболевших COVID-19, 1 264 человека выздоровели, 90 больных умерли

В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Ирана приветствует завершение эмбарго ООН на поставку вооружений в его страну

В Молдавии установлен новый антирекорд по COVID-19: за сутки скончались 20 человек

В Ереване заявляют, что на южном участке фронта в Карабахе удалось отбить массированную атаку азербайджанских военных

Истекает срок оружейного эмбарго против Ирана

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

Армения и Азербайджан объявят перемирие в зоне карабахского конфликта в полночь 18 октября

Украинские военнослужащие 17 октября прибыли в Польшу на реабилитацию

ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

Продолжается ликвидация подтоплений в Киеве, которые возникли в результате сильного ливня, общественный транспорт курсирует в обычном режиме

В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА