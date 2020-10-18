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07:52 18.10.2020

Российские наемники на Донбассе пять раза нарушили режим прекращения огня

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Российские наемники на Донбассе пять раза нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в субботу.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенных пунктов Водяного, Авдеевки и Шумов. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем.

Кроме того, на Приазовье зафиксировано еще два нарушения соглашений. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино обнаружено пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

"С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - отметили в сводке.

Теги: #оос #сводка #украина
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