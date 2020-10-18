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06:37 18.10.2020

Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

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Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

Киевский районный суд Одессы избрал двум фигурантам меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога для каждого в размере более 600 тыс. грн, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

В МВД напоминают, что 15 октября полицейские задержали подозреваемых при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

"Выяснилось, что в 2015 году глава комиссии уже привлекалась к ответственности за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом", - сказано в сообщении.

Как отмечается, у правонарушителей изъяли почти $45 тыс. США, которые предназначались для подкупа избирателей. Они предлагали одну тысячу гривен денежного вознаграждения за голосование за определенного кандидата на пост Одесского городского головы. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #подозреваемые #украина #суд #одесса #подкуп
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