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03:32 18.10.2020

В Черновцах в ДТП травмировался иностранец

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В Черновцах в ДТП травмировался иностранец

В Черновцах произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате травмы получил пассажир, 32-летний американец. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба областной полиции.

"В Черновцах полицейские задокументировали ДТП, в котором травмировался иностранец. В ночь с 16 на 17 октября по улице Русской случилась авария, в результате которой политравмы получил 32-летний американец. Сейчас мужчина находится в реанимации ", - говорится в сообщении.

Установлено, что 31-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Русской, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В это время по этой же дороге двигался автомобиль Volkswagen, водитель которого не заметил впереди транспортное средство, попал в аварию, и въехал в него.

"В результате столкновения травмы различной степени тяжести получил 32-летний иностранец, пассажир автомобиля Mazda. Медики доставили мужчину в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автомобиля Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения. 37-летний водитель другого транспортного средства отказался от освидетельствования на определение содержания алкоголя в крови ", - говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Теги: #черновцы #дтп #украина #американец
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